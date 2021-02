Softis-føre på gang for Klæbo og co.: Opp mot 20 varmegrader under VM-sprinten

NTB

Johannes Høsflot Klæbo og langrennssprinterne ser ut til å konkurrere i fra 15 til 20 varmegrader under VM-sprinten i langrenn torsdag.

Så kommer et velkomment temperaturfall. Det tyske vær-nettstedet Wetter.de melder om en følt temperatur på opp mot 20 grader både onsdag og torsdag.

For VM-arrangøren er det positive nyheter i sikte. Maks- og nattemperaturen synker markant fra og med fredag. Da vil det etter prognosene ligge på maks åtte-ni varmegrader på dagtid og ned mot fem minus om natten i store deler av resten av mesterskapet.

Det vil gjøre jobben med å holde langrennsløypene i rimelig skikk langt enklere i den tyske byen.

Men sprinterne kan komme til å konkurrere i svært bløt snø torsdag. Sola tar hardt i de tyske alpeområdene om dagen.

Holder værprognosene det de lover, vil det være stort sett være strålende sol i Oberstdorf fram til kvelden 5. mars. Da kommer regnet inn. Mesterskapet avsluttes 7. mars med femmila i herrelangrenn.

– Forholdene er som de er, og vi får ikke gjort noe med det. Det får være opp til dem som tar avgjørelsen. Forholdene i går var helt optimale, sa Klæbo under en pressekonferanse tirsdag.

Sprintlaget er klart – Svendsen får VM-debuten



VM-debutant Anna Svendsen går torsdagens sprint. Det gjør også Maiken Caspersen Falla, Ane Appelkvist Stenseth og tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng.

Svendsen er i et senior-VM for første gang. Hun er omgitt av lagvenninner med mer mesterskapsrutine.

– De har mye mer erfaring enn meg, så jeg må lære litt av dem. Det er enormt stort å bli tatt ut til mesterskap, sa tromsværingen under tirsdagens pressekonferanse.

Falla har vunnet sprintgull i de to siste verdensmesterskapene. Hun føler formen har vært stigende de siste månedene.

– Jeg kommer til VM med lave skuldre. Treningen jeg har fått gjort fram til nå fra midten av desember, har vært veldig bra. Jeg håper at det holder, sa Falla.

Sprinttrener Ola Vigen Hattestad sier dette om det norske VM-laget:

– Dette er jenter som har prestert godt gjennom hele sesongen. Kanskje litt rufs for Maiken før jul, men jevnt over har det vært gode prestasjoner. De har vist at de kan kjempe helt inn, men vi vet at vi møter sterke konkurrenter.

Varmt vær kan endre VM-programmet



Høye temperaturer gir hodebry for ski-VM i Oberstdorf. Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal vurdere nye starttider for torsdagens langrennssprint.

Ifølge NRK er det den internasjonale rettighetshaveren Infront som har tatt initiativet til å flytte de første VM-øvelsene til tidligere på dagen. På den måten skal løperne unngå den verste varmen.

I utgangspunktet skal torsdagens VM-sprint ha prologer fra 12.45, mens utslagsrundene er satt opp fra 15.15. Infront vil endre tidene til 09.00 og 11.30.

Russland-trener Markus Cramer mener samtlige langrennsøvelser bør starte tidligere.

– Det vil gjøre det mer rettferdig. For sprint er det ikke et så stort problem, men senere blir det enda mer ulike forhold. Solen blir veldig sterk på ettermiddagen, sier Cramer til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo er ikke opptatt av starttidspunktene.