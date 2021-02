Kristoffersen om Solevåg: – Jeg håper ikke han «tar en Tom Stiansen»

NTB

Henrik Kristoffersen håper gullgutten Sebastian Foss Solevåg kan ta enda flere steg i slalåm og passere hans gode venn Tom Stiansen på merittlisten.

Med gull i lagkonkurransen i tillegg ble Solevåg den store profilen blant Norges utøvere i Cortina.

Slalåmgullet sørget for en hektisk, men stor dag for Solevåg, som etter gullrus, jubel, intervjuer, dopingtest og kakespising med pressen endelig kunne få fred og nyte gullet i en kort stund før han satte seg på flyet hjem til Norge.

Søndagens gull gjorde at Solevåg tok Norges første VM-gull i slalåm siden Tom Stiansen gjorde det i 1997. Og foreløpig er karrierene deres ganske like – i hvert fall når det kommer til enkeltseirer.

Likheter

Stiansen står med én verdenscupseier i tillegg til VM-gullet han vant i Italia. Solevåg tok sin første – og hittil eneste – verdenscupseier i Flachau 17. januar før han en drøy måned senere tok gullet hjem i Italia. Henrik Kristoffersen håper og tror Solevåg vil fortsette å vinne.

– Han har jobbet hardt for dette. Jeg håper bare han ikke tar en Tom Stiansen og stopper der og får flere verdenscupseirer etter det. Jeg har veldig troen på at det skal skje, sa Kristoffersen til NTB.

Søndagens hovedperson tror på flere turer på toppen av pallen framover:

– Jeg kjenner Tom ekstremt godt, og vi snakker veldig mye sammen. Han har vært en stor alpinist. Jeg håper dette er begynnelsen på noe bra, og at jeg kan fortsette med dette. Det er det jeg føler at jeg har gjort. Planen min har alltid vært å være god over tid. Jeg skal være med og kjempe om flere medaljer og flere renn framover, lover Solevåg.

Stabil

Og god over tid man kan virkelig skrive under på at Solevåg har vært, selv om det virkelig har løsnet på nyåret. 29-åringen har stått for flest plasseringer innenfor topp ti av samtlige utøvere i verdenscupsirkuset de to siste sesongene.

Kristoffersen og Solevåg har vært romkamerater og trent sammen i utallige timer og dager på landslaget. De kjenner hverandre godt, og det var tydelig at de unte hverandre suksessen på søndag.

Kristoffersen skal på sin side forberede seg til storslalåmrennene i bulgarske Bansko neste helg, mens Solevåg har reist hjem. Spjelkavik-mannens neste på programmet er slovenske Kranjska Gora om tre uker.