Siste VM-sjanse for Norge – arrangøren har tatt værgrep i Cortina

NTB

Søndag er siste mulighet for Norge å fortsette rekken med individuell medalje i hvert alpin-VM siden 1989. Arrangøren har gjort endringer på grunn av varmen.

Norge står med gull i parallellkonkurransen for lag. Bortsett fra det har de individuelle prestasjonene vært langt unna i mesterskapet i Cortina. Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss Solevåg og Timon Haugan skal prøve å gjøre noe med det.

Kristoffersen har vunnet to slalåmrenn i verdenscupen denne sesongen. Solevåg har én seier og er dermed ventet å blande seg inn i toppen. Haugan, som slo skulderen ut av ledd tidligere i uka, debuterer i slalåm i VM-sammenheng og har mer moderate forventninger ved seg.

Det er meldt omkring fem grader og strålende sol søndag. Arrangøren er forberedt på endringer i forholdene og har allerede tatt grep: På grunn av den varme temperaturen og hvordan de ser for seg at løypa vil endre seg, har juryen bestemt at kun de 15 beste fra 1. omgang skal starte i omvendt rekkefølge. Deretter vil løper 16-60 kjøre.

Positiv

Kristoffersen har snakket mye om «setupen» sin, hvordan ski og utstyr responderer på ulike typer underlag. Han vant storslalåmen i Åre for to år siden på salt underlag og samme med Chamonix sist i verdenscupen. Torsdag slet han med det vekslende føret ned storslalåmtraseen i VM-byen.

– Jeg ser veldig positivt på søndag. Det ser fint ut i slalåmtraseen med jevne forhold hele veien. Ikke glatt, ikke løst, sa Kristoffersen til NTB etter storslalåmrennet.

Lørdag kjørte kvinnene i den samme løypa, og Norges beste, Kristin Lysdahl på 7.-plass, ble overrasket over forholdene.

– Det var hardere forhold enn jeg trodde det skulle være, Det var mykt oppå, men jeg følte ikke at det var det. Det var overraskende hardt. Mange sklir i løypa, så det blir litt polert. Samtidig er det ikke den aggressive hinnen guttene hadde i første henget de ikke var så fornøyd med (i storslalåmen), sa Lysdahl til NTB.

Motgang

Alpinsjef Claus Ryste bekrefter Lysdahls synspunkter.

– Det var fastere i snøen enn de forventet. Bakken er mot sola, og det er varmt i lufta, men den holder mye bedre enn forventet, mener han, men påpeker at det er stor forskjell på 1. og 2. omgang.

Norges VM-sjanser fikk motgang lenge før det startet med skadene på medaljekandidatene Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen og Atle Lie McGrath. I tillegg måtte Adrian Smiseth Sejersted reise hjem fra Cortina for å opereres.

Ryste mener søndagens konkurranse har vært Norges største individuelle medaljesjanse hele veien.

– Ja, helt klart. Det er søndag vi har hatt størst forventning til. Det blir skikkelig spennende, sier han.

Slalåmrennet starter klokken 10. Finaleomgangen kjøres klokken 13.30.