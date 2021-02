Skiskyting: Overlegent norsk gull på VM-stafetten for menn

NTB

De norske skiskytterherrene var i en egen klasse på VM-stafetten lørdag og feide konkurrentene av banen. Det historiske gullet var Norges tiende på distansen.

Siden øvelsen kom på VM-programmet i 1966 har Norge vunnet flest av samtlige land.

Også den første utgaven i 1966 ble vunnet, og lørdagens seier var Norges tredje stafettriumf på herresiden på de siste fem mesterskapene.

Tarjei Bø vant distansen for sjette gang og er nå mestvinnende sammen med Ole Einar Bjørndalen, mens Sturla Holm Lægreid vant for første gang.

Ankermann Vetle Sjåstad Christiansen gikk i mål i ensom majestet. Sverige ble nummer to og RBU (Russland) nummer tre.

Veldig fornøyde

– Det føles kjempegodt. Vi er superhappy med Vetle, en superbra debut i dette mesterskapet, sa Johannes Thingnes Bø.

– Det er en veldig bra bursdag, så i dag skal det feires, sa Lægreid, som fylte 24 år lørdag og kunne feire med sitt andre VM-gull.

– Man blir aldri lei av å vinne VM-gull. Det er like kjekt hver gang. Jeg er kjempestolt av dette laget, sa Tarjei Bø.

Mange ble nok overrasket over at det var Vetle Sjåstad Christiansen som fikk den siste stafettplassen og ikke Johannes Dale, som tok bronse på 20-kilometeren.

Like fullt gikk Christiansen en god sisteetappe og sørget for at det ble gull.

– Laguttaket hadde ikke så mye å si likevel, sa Christiansen i målområdet.

– Det kjennes helt fantastisk. Bedre utgangspunkt kan man sjelden få. Jeg brukte ikke så ekstremt mange kalorier i dag.

Sterk åpningsetappe

Den ferske verdensmesteren på 20 kilometer, Sturla Holm Lægreid, åpnet ballet for Norge. Han åpnet med ujevn skyting på første liggende og ett ekstraskudd, men var bare to sekunder bak ledende Antonin Guigonnat fra Frankrike.

Også på stående skyting ble det ett ekstraskudd for Lægreid, men konkurrentene slet mer og brukte flere ekstraskudd, så unggutten fikk en luke.

Han sendte Tarjei Bø ut 23 sekunder foran Hviterussland og Frankrike.

Slapp strafferunde

Bø, som sprakk fullstendig på 20 kilometeren og fikk seks ekstraminutter, åpnet glitrende og skjøt fullt hus på liggende. Dermed økte han til konkurrentene etter tre skytinger.

Bø var nærmere strafferunde på den stående skytingen. Han bommet tre ganger, men traff på det siste ekstraskuddet og sendte bror Johannes ut 12 sekunder foran Italia.

Vanvittig stående

Thingnes Bø måtte bruke ett ekstraskudd på liggende skyting og lot Italia hente inn fire-fem sekunder, men på stående skyting smelte han ned fem blinker og økte ledelsen til 31,1 sekunder.

Da hadde italienske Tommaso Giacomel skutt seg bort og havnet i strafferunde, så nærmeste konkurrent var Ukraina og Artem Pryma. Thingnes Bø gikk i tillegg en god sisterunde før han sendte Vetle Sjåstad Christiansen ut 48,9 sekunder foran Ukraina.

Christiansen, som debuterte i dette mesterskapet med stafettetappen, skjøt raskt og godt på den liggende skytingen.

Det ble litt mer spennende på den siste skytingen til Christiansen, som bommet på de to siste blinkene. Han var urolig på ekstraskuddene, men klarte å sette begge. Dermed var det avgjort.