De norske med trøblete omgang i VM-slalåmen

Kristin Lysdahl i målområdet etter første omgang i lørdagens VM-slalåm. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

NTB

Ingen av de norske kvinnealpinistene kom seg under to sekunder bak VM-teten i lørdagens slalåmrenn i Cortina d'Ampezzo. Kristin Lysdahl ligger best an.