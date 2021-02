Haaland-show mot Sevilla – har scoret 18 CL-mål på 13 kamper

Erling Braut Haaland leverte nok en monsterkamp i Champions League. Foto: Angel Fernandez / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter at Sevilla kom best i gang hjemme mot Borussia Dortmund i mesterligaen, tok stjerneskuddet Erling Braut Haaland over med to scoringer i 3-2-seieren.