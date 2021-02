Norsk gull i parallellslalåmen i VM etter dramatisk seier over Sverige i finalen

NTB

Det ble kaos og dramatikk da Norge og Sverige møttes i finalen i lagkonkurransen i parallellslalåm i alpin-VM onsdag. I finalen ble det seier over Sverige.

Norge vant finalen 3-1 og sikret seg VM-seieren. Underveis var det drama.

Etter at Thea Louise Stjernesund slo Estelle Alphand i den første finaleduellen, kjørte Sebastian Foss Solevåg ut i det andre paret mot Kristoffer Jakobsen.

Det skjedde like etter at svensken hadde gjort en stor feil og tapt mye tid, og det så ut til at Solevåg kjørte ut da han var redd for å bli påkjørt av Jakobsen.

– Han kommer ved siden av meg og kom på innerski, og inn mot løypa mi. Jeg har et viktig renn på søndag, så denne tar jeg ikke sjanse på, tenkte jeg. Jeg ble hindret, og er man i tvil på ting, da stopper man med en gang så det ikke blir noe diskusjon, sa Foss Solevåg til NRK.

Likevel kom beskjeden like etter om at de to skulle kjøre mot hverandre på nytt. Da hadde allerede Sara Hector slått Kristina Riis-Johannessen, og det sto 1-1.

Omstilte raskt

Solevåg viste muskler og slo Jakobsen, som igjen gjorde flere feil, med 0,05 sekunder. Dermed sto det 2-1 til Norge før duellen mellom Fabian Wilkens Solheim og Mattias Rönngren.

Det norske laget poserer med gullmedaljene etter triumfen. Les mer Lukk

Nordmannen gjorde det han skulle – vant paret, og sikret Norge gullet.

Gullmedaljen er den første norske medaljen i denne øvelsen siden den først kom på programmet i 2005.

– Det var nervepirrende. Jeg sto klar for å kjøre da Sebastian kom opp. Så måtte jeg omstille. Det var deilig å kjenne at jeg var foran, sa Solheim.

– Det er helt sinnssykt. Jeg har ikke så mange ord. Jeg gleder meg til det synker litt mer inn. Det er helt fantastisk å kjøre som et lag. Det er helt sinnssykt gøy å stå her sammen, sa Riis-Johannessen.

Sterk innsats

De fire nordmennene tok seg til finale etter en solid 4-0-seier over Japan i åttedelsfinalen, samt på bedre tid mot USA i kvartfinalen og Sveits i semifinalen.

Den norske kvartetten var to hundredeler foran sveitserne i mål og tok seg med det til finalen med minst mulig margin.

Der ble det gull.

Tyskland tok bronsen etter å ha vunnet på bedre tid enn Sveits.

Neste øvelse på VM-programmet er storslalåm for kvinner torsdag.