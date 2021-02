Sjelden bortesmell for Milan

Giulio Maggiore scoret Spezias første mål mot Milan.

NTB

Jens Petter Hauge og Milan tapte lørdag sin første bortekamp for sesongen i Serie A. Spezia vant 2-0 og sørget for at Inter kan ta tabelltoppen søndag.