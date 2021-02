VIF-damene «koronafast» på Gardermoen etter mesterligatap

Celin Bizet Ildhusøy og resten av Vålerenga fikk en kjedelig avslutning på dagen etter tapet for Brøndby. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Vålerenga-troppen ble sittende i en time på terminalen på Gardermoen før de kom seg hjem like før midnatt etter det sure mesterligatapet for Brøndby torsdag.