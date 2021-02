Svensk gullhåp skadd før ski-VM

Linn Svahn har droppet det svenske mesterskapet for å bli klar til VM. Foto: Fredrik Sandberg / TT / NTB

Den svenske sprintstjernen Linn Svahn har skadet skulderen sin og deltar ikke i det svenske mesterskapet i langrenn.

Det skriver Expressen onsdag.

Svahn skal ha skadd seg i verdenscupsprinten i Ulricehamn sist helg. Det svenske landslaget opplyser at Svahn er inne i en rehabiliteringsperiode, og at hun ikke kommer til å miste VM om to uker.

Svahn bekrefter at hun velger å droppe det svenske mesterskapet for å fokusere på VM i tyske Oberstdorf.

– Det er ikke verdt å reise med tanke på VM, sier hun.

Sprintspesialisten må belage seg på at det stilles forventninger til henne foran VM, der hun er gullhåp. Hun innehar for øyeblikket tredjeplassen i verdenscupen i sprint, der hun er bak ledende Anamarija Lampic fra Slovenia og sveitseren Nadine Faehndrich.

Svahn har imponert stort ved flere tilfeller i verdenscupen denne sesongen, da hun har vunnet tre av fire sprinter hittil i 2021.