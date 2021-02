Program VM i skiskyting i Pokljuka 2021

Mesterskapet arrangeres i slovenske Pokljuka mellom 10. og 21. februar.

Over elleve dager skal verdens beste skiskyttere kjempe om medaljene i Pokljuka, hvor det for fjerde gang arrangeres VM.

Totalt skal det kjempes om gull i tolv øvelser.

Her er programmet for mesterskapet dag for dag:

Onsdag 10. februar

15.00: Blandet stafett

Torsdag 11. februar

Hviledag

Fredag 12. februar

14.30: Sprint, menn

Lørdag 13. februar

14.30: Sprint, kvinner

Søndag 14. februar

13.15: Jaktstart, menn

15.30: Jaktstart, kvinner

Mandag 15. februar

Hviledag

Tirsdag 16. februar

12.05: Normaldistanse, kvinner

Onsdag 17. februar

14.30: Normaldistanse, menn

Torsdag 18. februar

15.15: Parstafett

Fredag 19. februar

Hviledag

Lørdag 20. februar

11.45: Stafett, kvinner

15.00: Stafett, menn

Søndag 21. februar

12.30: Fellesstart, kvinner

15.15: Fellesstart, menn