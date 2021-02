Rapport: Tendenser til strukturell rasisme i idretten

NTB

Rapporten om rasisme i norsk idrett slår fast at idretten sliter med å implementere målene om inkludering, og at det kan ligge strukturelle problemer bak.

Et stort antall forbund melder om ingen eller lav deltakelse av personer med en annen landsbakgrunn. Rapportskriverne mener det ikke står på viljen i Idretts-Norge.

– Ikke desto mindre finner vi tendenser til strukturell rasisme eller strukturell diskriminering, samt institusjonalisert diskriminering, i idretten, heter det i rapporten.

Ifølge rapporten kan årsakene til det være mangel på ressurser som penger og mangel på kunnskap og kompetanse.

– Idretten skal på alle nivå praktisere nulltoleranse for diskriminering. Hva betyr det? Det betyr at det skal alltid ha en reaksjon, og den reaksjonen skal ha som mål at den som er blitt utsatt for diskriminering eller rasisme igjen skal kunne oppleve idrettsglede, sier Håvard B. Øvregård i Norges idrettsforbund.