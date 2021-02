Sturla (23) kan VM-debutere med gull: – Jeg må nesten klype meg i armen

NTB

Skiskytter Sturla Holm Lægreid har hatt en utrolig reise mot VM i Pokljuka. Der debuterer han som medaljekandidat i hver øvelse.

23-åringen fra Bærum kom som et stjerneskudd inn i verdenscupen i vinter og gikk til topps allerede i den første konkurransen. Og han skulle raskt vise at det ikke var et blaff. Lægreid har radet opp åtte individuelle pallplasser og er nummer to i verdenscupen sammenlagt.

Onsdag kommer VM-debuten i slovenske Pokljuka. Lægreid går første etappe for Norge på blandet stafett, og det er ikke helt uten nerver at han stiller til start.

– Det er klart at det ligger litt ekstra press der, men jeg tror ikke jeg skal tenke for mye på det personlig. Det er første VM-distanse, og jeg må huske på hvor jeg var for ett år siden og være fornøyd med at jeg er her, sa Lægreid på pressetreffet i forkant av VMs åpningsdistanse.

Han viser til at han for ett år siden var et stykke unna både verdenscup og Norges elitelag.

– Uvirkelig

– Det er litt uvirkelig og en drøm som går i oppfyllelse. Det har vært en brå vei fra norgescup for et år siden til mixedstafett i VM nå. Jeg må nesten klype meg litt i armen, sier Lægreid til NTB.

Han var en lovende junior, men ble rammet av kyssesyke i 2018 og mistet åtte måneder med trening. Senere har han i imponerende tempo jobbet seg mot verdenstoppen. Verdenscupdebuten kom i Tsjekkia i mars i fjor, og siden har ikke Lægreid sett seg tilbake.

– Da jeg fikk sjansen i verdenscupen og hadde bare én bom på 60 skudd, så følte jeg at jeg hadde etterlatt meg et godt inntrykk. Det var veldig moro å få sjansen på elitelaget, sier mannen bak 2020/21-sesongens store gjennombrudd.

Lægreid vil ikke sette seg for store medaljemål foran sitt første VM, men resultatene tilsier selvsagt at han kan bli en mann å se på seierspodiet, også individuelt.

– Jeg har selvfølgelig ambisjoner om å gjøre det bra og skaffe meg gode erfaringer fra mesterskapet. Hvis jeg har en god dag, så har jeg sjanse på pallen. Og jeg får fire sjanser til det. Det hadde vært morsomt å klare det, konstaterer bæringen.

Åpner

I første omgang er det riktig nok den blandede stafetten som gjelder. Norge stiller med nummer én og to på verdenscuplista for hvert kjønn. Bedre lag går det ikke an å stille.

– Vi er medaljefavoritter, men det er en jobb som skal gjøres. De er ikke delt ut på forhånd, sier Lægreid og varsler at han ikke vil prøve seg på noen krumspring.

– Det er utrolig moro å få gå den stafetten. Jeg skal bare forsøke å være rolig, gjøre en bra etappe og sette lagkameratene mine i en god posisjon.

Lægreid sender Johannes Thingnes Bø ut på 2.-etappen onsdag. Deretter avslutter Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland stafetten for Norge.