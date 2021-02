Halvor Egner Graneruds eventyrlige sesong i hoppbakken vil ingen ende ta. Superlativene hagler fra kommentator-legenden Arne Scheie.

24 år gamle Halvor Egner Granerud fra Asker var et ubeskrevet blad for mange nordmenn før årets sesong. Søndag tok hoppkometen sin tiende seier for sesongen i tyske Klingenthal.

Granerud leder naturligvis også verdenscupen sammenlagt. Og det med solid margin. Markus Eisenbichler, som ligger på andreplass i verdenscupen, er over 400 poeng bak Granerud.

– Det er uvirkelig

Prestasjonene til Granerud vekker stor begeistring hos kommentator-legenden Arne Scheie (77).

– Fantastisk. Det er helt utrolig. Jeg vil nesten si at det er uvirkelig. I fjor hadde han ikke én plassering blant de 20 beste i verdenscupen. Og han hadde aldri vært på pallen tidligere. Denne sesongen har han vunnet ti renn og leder verdenscupen med over 400 poeng. Det er helt vanvittig, sier Scheie til Dagbladet.

Med søndagens seier tangerte Granerud den gamle hopphelten Anders Jacobsen i antall verdenscuptriumfer totalt. Bare Roar Ljøkelsøy (11) har flere.

– Jeg tenker allerede på verdenscuptittelen. Det blir mer og mer sannsynlig at jeg skal vinne den. Jeg prøver å holde tankene på dagen i dag og de umiddelbare oppgavene, men det blir stadig vanskeligere å holde beina på bakken og ikke la meg rive med, sa Granerud etter seieren søndag.

Storfavoritt

Granerud er storfavoritt når det skal kjempes om VM-gull i Oberstdorf om få uker. Mesterskapet går mellom 23. februar og 7. mars.

– Jeg tenkte på det seinest i dag: Han kan ta fire VM-gull seinere i vinter. For all del, det er langt fram. Og det er tøft nok å komme på pallen. Men han har vært helt fantastisk, sier Arne Scheie til Dagbladet.