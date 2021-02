Landslagssjefen foran skiskytter-VM: – Bedre enn noen gang

NTB

De norske skiskytterne har levert en kanonsesong inn mot VM i Pokljuka. Aldri har forutsetningene vært bedre for å bli mesterskapets beste nasjon.

Det fastslår landslagssjef Per Arne Botnan kort tid før det braker løs i Pokljuka. Han har sett norske utøvere vinne 19 av 30 individuelle verdenscupkonkurranser så langt i sesongen.

Særlig på herresiden har det vært oppsiktsvekkende sterke resultater.

– Vi har flere utøvere som har vunnet verdenscuprenn og flere som har vært på pallen. Vi har også hatt flere i topp seks enn noen gang. Så nivået har vært jevnere og bedre enn noen gang før. Det tilsier at vi har enda større mulighet for å nå målet vårt, sier Botnan til NTB.

Målet er å bli beste nasjon i VM. Da trenger Norge ti-tolv medaljer, tror Botnan.

– Vi må være omtrent på samme nivå som i fjor (elleve medaljer). Da blir det noe sånt som fire-seks gull og totalt ti-tolv medaljer, sier landslagssjefen.

«Det normale» er godt nok

Målt mot resultatene gjennom hele sesongen, er det grunn til å sikte enda høyere. Samtidig har ikke flyten i stafettene vært på helt samme nivå som individuelt.

– Selv om vi har nummer én, to, tre og fire i verdenscupen sammenlagt på herresiden, er det ikke gitt at vi vinner herrestafetten. Det har vi sett så sent som tidligere i år. Vi må være flinke til å nullstille foran konkurransene og gjøre det vi gjør til vanlig, ikke noe ekstra, sier Botnan og fastslår:

– Hvis alle utøverne våre gjør normale prestasjoner, så når vi målet vårt.

Topp

VM starter onsdag med blandet stafett. Den konkurransen har Norge vunnet de to siste årene, og laget i Pokljuka er om mulig bedre enn før. De to best plasserte i verdenscupen for hvert kjønn stiller på startstreken.

Sturla Holm Lægreid åpner stafetten og sender Johannes Thingnes Bø ut på etappe to. Kvinnene skal til en forandring avslutte stafetten, og Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland går for Norge.

– Vi hadde et møte i går (mandag) om stafetten. Hovedsakelig er det som vanlig; hvis alle gjør sitt beste, skal det holde til medalje. Vi skal ikke prøve på noe spesielt, sier en nøktern Botnan.

Olsbu Røiseland anslår Frankrike, Italia og Sverige som de argeste utfordrerne. I fjor vant Norge foran Italia og Tsjekkia.

– Det er mange sterke, og det er det som er så gøy med mixedstafett. Mange nasjoner har to gode gutter og jenter. Man vet liksom aldri hva som skjer, sier VM-dronningen fra 2020.