Jansrud trolig i sitt siste VM: – Mye å vinne

NTB

Kjetil Jansrud (35) er klar for sitt åttende alpin-VM. Dit kommer han ikke som en av de store favorittene, men det har ikke hindret fartsveteranen tidligere.

På plass i snørike Cortina d’Ampezzo sammenligner Jansrud inngangen til mesterskapet som med VM i Åre for to år siden.

– Sist VM kom jeg med brukket hånd. Jeg har ganske lite å tape og mye å vinne. Det er litt annerledes nå, selvfølgelig, men også litt det samme, sier Jansrud til NTB.

For to år siden ga brudd i to fingre på utfortrening i Kitzbühel en usikker inngang til mesterskapet, men han fikk grønt lys og tok gull i utfor.

Denne sesongen har resultatene vært variable. Med seg i bagasjen til Italia har Vinstra-mannen med seg en 3.-plass som beste resultat i verdenscupen denne sesongen. Forrige helgs to renn i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland endte med to 13.-plasser. I Kitzbühel to uker tidligere, ble det en utkjøring, en 18.-plass og en 26.-plass.

– Helt åpent

– Det var vanskelig i «Kitz» og megakrevende i Garmisch. De to (stedene) håndterer jeg ikke så godt historisk sett også. Men det blir veldig synlig med så få renn og man ikke får noen kontraster til det. Det er vanskelig å vite om det er symptomatisk, eller om de er de to rennene som er erfaringsmessig vanskeligere. Er det siste, er det null stress. Er det ikke det, er jeg ikke blant favorittene uansett. Da blir det tøft. Men VM har en tendens til å leve sitt eget liv. Jeg føler det er helt åpent, egentlig, sier Jansrud til NTB.

– Det er alltid spesielt i mesterskap. Jeg føler jeg håndterer det greit. Jeg har enormt mange VM-starter (18) uten veldig mange medaljer (3), men få OL-starter (15) og omvendt (5). Jeg trives veldig godt med viktige, store anledninger. Akkurat nå er jeg veldig rolig, sier han.

Raskt i gang

Onsdag braker det løs med superkombinasjon før tirsdagens utsatte super-G-renn går på torsdagen. Utfor blir Jansruds siste disiplin i mesterskapet, og han skulle helst ha startet med utfor for å komme ordentlig i gang på snø for å få den gode følelsen på treningene, men slik ble det ikke. Og på grunn av flyttingen av super-G-rennet utgår den ene utfortreningen.

– Nå braker det løs ganske umiddelbart. Jeg har mye erfaring og mange år som tilsier hvilken følelse jeg leter etter. Jeg må bare finne den. Det kan ta lang tid, og det kan komme umiddelbart.

I det som kan bli 35-åringens siste VM, er det kun én ting som gjelder:

– Kun medaljer. Ferdig. Enkelt og greit. Å komme her og prestere 4.-5.-6.-plasser er helt uinteressant. Ikke fordi det ikke er et OK resultat, men det er uinteressant i VM-sammenheng. Jeg går inn i tre disipliner hvor jeg kan være med og ta tre medaljer hvis jeg presterer godt. De mulighetene er der. Statistikken i de siste rennene tilsier ikke det, men så er det et eller annet med VM, da.