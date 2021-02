Ruud-kamp starter senere enn antatt i Australia

Casper Ruud må være tålmodig i Australia. Foto: Luke Hemer/Tennis Australia via AP / NTB

NTB

Casper Ruud må vente på åpningen av Grand Slam-sesongen i tennis og oppgjøret mot Jordan Thompson.

De to første kampene på Ruuds bane i Melbourne, har dratt ut. Den første gikk over nesten 2,5 time, og kamp to er ikke ferdig etter 2.45 timers spill

Før Ruud skal i gang i 1. runde, vil ytterligere to spillere være i aksjon på hans bane i Australian Open.