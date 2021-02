Australian Open gir Ruud en unik sjanse: – En deilig følelse

Casper Ruud nyter oppholdet i Australia. Her er han avbildet i Norge før avreisen til andre siden av kloden. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Casper Ruud (22) starter tirsdag jakten på nye bragder. I Australia nyter han en kjærkommen pause fra «koronalivet».

De neste to ukene byr tenniseliten på et av sesongens største høydepunkter. På hardcourten i Melbourne går Ruud i gang mot hjemmehåpet Jordan Thompson.

Målet er klart: Å ta seg til minst 2. runde.

Det har ikke Ruud klart i Australian Open siden han gjorde det for første gang i 2018. Faren Christian Ruud spilte seg til 4. runde i 1997. Det er fortsatt det lengste en norsk spiller har kommet i en Grand Slam-turneringen.

Men det sportslige er ikke det eneste som motiverer 22-åringen på den andre siden av kloden. Australia-oppholdet i seg selv er en god grunn til å lykkes.

– Det er en deilig følelse å kunne leve litt som normalt sammenlignet med slik vi har hatt det i snart et år. Her lever man litt som om viruset ikke finnes, sier Ruud til NTB.

Kino og kasino

I flere måneder har landet hatt svært lave smittetall. Strenge innreiseregler har gjort det mulig for australierne å ha kontroll og på mange områder leve livene sine som før pandemien.

– Man går selvfølgelig med maske på offentlige plasser, men du kan gå ut og spise middag på restauranter, gå på kino hvis man vil og dra på kasino. Du kan gå rundt og slippe å være engstelig for å få viruset. Her er det ingen som har det, forteller Ruud og fortsetter:

– Det er nok det mest befriende med det. Og det gir også en motivasjon til å være her så lenge som mulig, slik at man kan nyte dette livet før man vender tilbake til andre land med et mer «bobleliv». Dette er en mulighet jeg vil prøve å ta godt vare på.

Slipper inn publikum

Snarøya-gutten er rangert som nummer 28 i verden før Australian Open-premieren. Hans australske motstander ligger på 49.-plass. Ruud møter tirsdag Thompson for tredje gang i karrieren.

– Uansett hvem det er, møter man alltid gode spillere i Grand Slam. Jordan Thompson blir en tøff motstander. Han spiller på hjemmebane og har sikkert lyst til å gjøre det bra. Vi har spilt mot hverandre i to tøffe kamper tidligere, og jeg må være forberedt på at det blir slik igjen, sier Ruud om trekningen.

I motsetning til mange andre idrettsarrangementer blir det i Melbourne publikum på tribunene. Det er satt en grense på opptil 30.000 tilskuere daglig spredt over de ulike arenaene.

– Vi får se hvor mange det blir til min kamp. Jeg møter en australier på hjemmebane, så majoriteten vil nok heie på ham. Det er jeg allerede forberedt på og har erfaringer med. Jeg tror ikke det skal påvirke meg, sier Ruud.