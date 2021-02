Lie største fartshåp i VM: – Utrolig gøy

NTB

Kajsa Vickhoff Lie (22) seiler opp som Norges største fartshåp på kvinnesiden i alpin-VM i Cortina. Med seg har hun læremester Ragnhild Mowinckel (28).

Jenta fra Bærum kommer til mesterskapet med en fersk 2.-plass fra super-G-rennet i Garmisch-Partenkirchen. Det var 22-åringens første pallplass i verdenscupen. I tillegg til super-G og utfor skal Lie også i aksjon i superkombinasjonen mandag.

Værmeldingene gjorde at det søndag ble bestemt å bytte om på rekkefølgen på rennene, så slalåmrennet er først ut klokken 11 før Lie skal ut i sin favorittdisiplin 14.30. Det var ikke optimalt for Lie, som hadde håpet at et godt resultat i super-G ville gi henne gode forhold i slalåmen.

– Jeg skal kjempe bra bak der, så får vi se hvor langt det tar meg til super-G-en. Jeg vet jeg har mye å gi i slalåm, så det skal gå greit. Men å starte med bra forhold er alltid en fordel. Men det er en uteidrett vi driver med, så det er ikke noe jeg kan gjøre noe med, sier Lie til NTB.

Lie og Ragnhild Mowinckel er de to norske kvinnene som stiller til start mandag. Begge har mulighet til å sparke godt fra seg, men med en åtte-ni utøvere foran dem, med slovakiske Petra Vlhová i spissen, som større favoritter.

Selvtillit viktig

Med Mowinckel som har hatt en litt trøblete inngang til mesterskapet med et kne som har bremset henne litt, har Lie kommet inn med sterke resultater og må anses som en minst like stor favoritt som Mowinckel til å ta medaljer i fartsdisiplinene i Italia.

– Jeg må innrømme at det er utrolig gøy å høre det. Det er en posisjon man har lyst til å være i, for da vet man at man har gjort noe bra og er i form. Så får jeg bare angripe ut fra det. I alpint har det mye å si med selvtillit, sier Lie.

I VM i Åre for to år siden ble det 7.-plass som beste resultat i kombinasjonen i hennes tre starter. Nå har hun tatt nye steg, og med Mowinckel ved sin side er fortsatt mye å lære.

– Det er kult at jeg er her med en mesterskapsløper. Jeg lærer alt jeg kan av henne, sier bærumsjenta.

Kneet mer under kontroll

Mowinckel er med i sitt femte verdensmesterskap, og mandag har hun en bronsemedalje å forsvare fra kombinasjonen for to år siden. Veien tilbake fra kneskaden har vært tung, og forhåpningene til Molde-jenta er litt lavere denne gangen – selv om hun har vist seg som en tøff nøtt i mesterskap tidligere. Målet for mesterskapet er ikke så lett å svare på.

– Godt spørsmål. Det har vært en trå sesong enn så lenge. Det startet bra, men har blitt vanskeligere og vanskeligere. Målet mitt er å klare å «samle det litt» og tørre å stå i det og få til det jeg vet jeg klarer. Som regel har mesterskap vært en positiv forsterker for min del, sier Mowinckel.

– Jeg føler jeg har kneet litt mer under kontroll nå. Det føles ut som det forhåpentligvis ikke skal være noen plage, fastslår hun.

Lie har troen på sin lagvenninne.

– Ragnhild er en mesterskapsløper. Man skal ikke se bort fra henne i noen av disiplinene, faktisk.