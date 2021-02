Chelsea vant selv om Rüdiger sprakk nullen med selvmål

Jorginho scorer Chelseas vinnermål mot Sheffield United på straffespark. Foto: Lee Smith, Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En Chelsea-spiller måtte til for å ordne det første baklengsmålet under Thomas Tuchel, men Antonio Rüdigers selvmål hindret ikke at Sheffield United ble slått.