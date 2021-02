Elendig VM-oppkjøring for Bayern: Måtte overnatte på flyplassen

Bayern München-styreleder Karl-Heinz Rummenigge er rasende etter at lagets reise til klubb-VM i Qatar ble kraftig forsinket. Foto: Martin Meissner, Pool via AP / NTB

NTB

Bayern München fikk en langt fra ideell oppladning til semifinalen i klubb-VM mandag. Spillerne måtte overnatte på flyplassen i Berlin før avreise til Qatar.

Den tyske storklubben er som mesterligavinner Europas representant i VM-turneringen og møter egyptiske Al Ahly mandag. Bayern-ledelsen fikk fredagens seriekamp mot Hertha Berlin flyttet fram en halv time slik at laget kunne fly til Doha natt til lørdag.

Det er avgangsforbud på flyplassen i Berlin fra midnatt til fem om morgenen. Bayern-laget var på plass i flyet noen minutter over elleve, men på grunn av avising og andre prosedyrer var flyet klart til avgang først ett minutt før midnatt. Det ventet forgjeves på klarsignal fra tårnet.

Det falt klubbledelsen tungt for brystet. Etter en natt på flyplassen kunne flyet lette først lørdag morgen. Da måtte til overmål besetningen byttes, og man måtte ha en mellomlanding i München før man omsider kunne sette kursen mot Qatar.

– Skandale uten ende, raste Uli Hoeness overfor Bayerischer Rundfunk.

Holdt for narr

– Vi føler oss holdt for narr av myndighetene, sa styreleder Karl-Heinz Rummenigge til Bild. Han antydet at klubben bevisst ble motarbeidet.

Selv om piloten hevder å ha bedt om starttillatelse før midnatt, hevder myndighetene at det ble gjort først tre minutter over midnatt. Bayerns bønn om et unntak fra forbudet mot avganger etter midnatt ble avslått med den begrunnelse at slikt gis bare ved samfunnskritiske hensyn.

– Kanskje burde de tenke på at vi skal representere Tyskland og prøve å vinne en VM-tittel som vil kaste glans over Bundesliga og landet vårt, sa Rummenigge.

Mistet en treningsdag

Bayern-laget kom fram til Doha lørdag ettermiddag, men måtte gi opp planen om en lett restitusjonstrening for å få reisen ut av kroppen. Før spillerne slapp til på treningsfeltet måtte de nemlig koronatestes med negativt resultat. Da det var unnagjort, var det ikke tid igjen til trening.

– Kampen mot Hertha ble spilt i dårlig vær og kostet mye krefter. Heldigvis vant vi, så stemningen blant spillerne var god på tross av alle problemene. Men det er svært beklagelig at vi mistet en hel treningsdag, fortsatte Rummenigge.

Brasilianske Palmeiras møter Tigres UANL fra Mexico i den første VM-semifinalen søndag. Bayern spiller mandag kveld mot Al Ahly om plass i torsdagens finale.

Europas representant har vunnet de sju siste utgavene av klubb-VM.