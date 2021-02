Bokseren Leon Spinks er død

Tungvektsbokseren Leon Spinks (til venstre) er død, 67 år gammel. Han er mest kjent for å ha tatt WBA-tittelen fra Muhammad Ali (til høyre) i 1978. Arkivfoto: AP / NTB)

NTB

Bokseren Leon Spinks er død, 67 år gammel. Han er mest kjent for å ha vunnet over Muhammad Ali i 1978, men ble også OL-mester to år tidligere.