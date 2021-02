Krise for Dortmund og målløs Haaland: Tredje tap på fem kamper

Erling Braut Haaland i aksjon mot Freiburg lørdag. Nordmannen måtte gå skuffet av banen etter nok et tap. Foto: Tom Weller / DPA via AP / NTB

NTB

Borussia Dortmund falt ut av topp fire med 1-2-tap mot Freiburg lørdag. Erling Braut Haaland og lagkameratene så frustrerte ut i tap nummer tre på fem kamper.

Stjerneskuddet Youssoufa Moukoko ga Dortmund håp da han kjempet inn 1-2 etter en assist fra Haaland kvarteret før full tid. Men sluttspurten ble ikke fullført av Dortmund-spillerne.

Haaland og co. er nede på sjetteplass, to poeng bak Leverkusen. Opp til lederlaget Bayern München er det 16 poeng. Leipzig er toer etter sin 3-0-seier over Schalke. Alexander Sørloth spilte 67 minutter.

I Dortmund har 38-åringen Edin Terzic fått en vanskelig start på jobben som trener etter at Lucien Favre fikk sparken. På de siste fem kampene er det blitt tre tap. Lørdag var Dortmund best i første omgang, men klarte ikke å score, selv ikke da målmaskinen Haaland fikk sine sjanser.

Freiburg scoret derimot to mål på tre minutter like etter pause.

Jeong Woo-yeong var først ut da han fyrte av fra distanse og prikket ballen ned i hjørnet forbi Marwin Hitz i Dortmund-målet. Like etter tabbet Hitz seg ut da nok et distanseskudd gikk i mål. Jonathan Schmids enkle skudd gikk i stolpen, så i Hitz og i mål.