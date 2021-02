Ordkrig mellom Pep og Klopp: – Trodde ikke han var den typen manager

Manchester City-manager Pep Guardiola reagerte kraftig på Jürgen Klopps uttalelse om at City-lagets sterke form kan forklares med «to ukers pause» under smitteutbruddet i klubben ved nyttårstider. Foto: Martin Rickett / AP / NTB

NTB

Manchester City-manager Pep Guardiola er rasende på Liverpool-manager Jürgen Klopp for hans uttalelser før søndagens storkamp mellom lagene.

Klopp uttalte fredag, ifølge BBC og andre britiske medier, at formsterke Manchester City profitterer på at laget hadde «to ukers pause» på grunn av koronavirusutbruddet i klubben rundt nyttårstider.

City hadde åtte dagers pause mellom kamper etter at smitteutbruddet førte til at bortekampen mot Everton 28. desember ble utsatt. Det framholdt Klopp som medvirkende til at klubben nå kan vise til 13 strake seirer i ulike turneringer.

Liverpool har vunnet bare tre av sine ti siste kamper og har falt til fjerdeplass i Premier League, sju poeng bak Manchester City med én kamp mer spilt.

– Vi har ikke hatt pause. Jeg tror City hadde to uker på grunn av covid, sa Klopp.

Måneders pause

– Jürgen må se på kalenderen en gang til. Vi kunne ikke spille på en uke. Så møtte vi Chelsea borte med bare 14 mann i troppen. Men kanskje er det jeg som tar feil. Kanskje det ikke var to uker, men tre eller fire. Eller måneder, kanskje. Det er nok derfor vi er i toppform nå, sa Guardiola sarkastisk da han ble konfrontert med Klopps uttalelser.

– Søndag vil jeg spørre ham hvor lenge vi hadde pause. Jeg er litt overrasket, for jeg trodde ikke Jürgen var den typen manager som driver med slikt. Jeg ventet ikke det fra ham.

Manchester City har spilt ti kamper siden det utsatte oppgjøret på Goodison Park og har vunnet samtlige. Everton var kritisk til utsettelsen, som kom på oppfordring fra City og ble besluttet først noen timer før avspark.

– Vi har hatt det verst

Guardiola hevder at laget hans tvert imot har hatt tøffere program enn Liverpool, selv om begge lag har spilt 33 kamper fordelt på ulike turneringer. Årsaken er at Manchester City startet sin sesong senere etter å ha fått innvilget pause etter deltakelsen i mesterligaens avsluttende cuprunder i august.

– Det har han selvsagt glemt. Vi har ikke glemt det, sa Guardiola.

– Han vet at to uker ikke stemmer. Ærlig talt! Ingen i Premier League har hatt en slik pause. Noen managere sier slike ting for å oppnå noe, men jeg trodde ikke det om ham. Kanskje jeg tok feil.