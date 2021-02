Swansea best i toppkampen mot Norwich

Ørjan Nyland var ikke i kamptroppen da hans nye klubb Norwich tapte toppkampen mot Swansea fredag.

NTB

Swansea fortsatte sin sterke kamprekke med 2-0-seier over serieleder Norwich og sørget for at det tetter seg til i kampen om opprykk til Premier League.