Spesialenheten henlegger sak om Northug-lekkasjer

NTB

Spesialenheten for politisaker har ikke påvist lekkasjer fra politiet i den mye omtalte saken om Petter Northugs råkjøring, melder Romerikes Blad.

Dermed er saken henlagt.

Spesialenheten ble bedt om å se på saken fordi Øst politidistrikt hadde mistanke om at en eller flere ansatte i politiet hadde lekket opplysninger til pressen.

«Lekkasjen i saken skjedde på et tidspunkt hvor en stor persongruppe, både i og utenfor politiet/påtalemyndigheten, hadde tilgang til aktuelle saksopplysninger. Spesialenheten kunne ikke se at det kunne gjennomføres flere etterforskingsskritt som med rimelig grad av sannsynlighet var egnet til å oppklare saken», skriver etaten i sin begrunnelse, ifølge Romerikes Blad.

«Loggføringene i politiets registre viste at et betydelig antall personer i politiet kunne ha skaffet seg de opplysningene som virket å være lekket til pressen. I tillegg var det tjenestepersoner som hadde hørt aktuelle opplysninger på sambandet eller fått høre dem i muntlig kommunikasjon internt i forbindelse med etterforskingen av saken. Det kunne ikke ses bort i fra at noen i politiet hadde lekket opplysninger til pressen», heter det videre.

Spesialenheten sier også at det ikke kan utelukkes at opplysningene kan ha kommet fra andre enn politiet.

Northug ble tatt for råkjøring på E6 ved Ullensaker i august i fjor. I etterkant skal flere medier ha omtalt taushetsbelagte opplysninger rundt saken.

– Vi ser alvorlig på at opplysninger fra etterforskningen er lekket til pressen og har derfor valgt å oversende saken til Spesialenheten for nærmere undersøkelser, sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt i august.

I desember ble Northug dømt til sju måneders ubetinget fengsel og tap av førerkortet på livstid for flere tilfeller av råkjøring og oppbevaring av narkotika.