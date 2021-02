Forbannet og fandenivoldsk Lundby etter skitrøbbelet: – Jeg skal bruke det som motivasjon

Maren Lundby under NM i stor bakke for kvinner i Lysgårdsbakkene i desember. Da hadde hun i det minste ski. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Maren Lundby (26) mangler skiene og får ikke vært med i fredagens verdenscuprenn i Hinzenbach i Østerrike.

Skiene til fire av de norske kvinnehopperne kom ikke med fra Gardermoen da de reiste. For et par av dem har det ordnet seg med reserveski, men ikke for Maren Lundby.

– Jeg blir så fandenivoldsk av dette. Jeg har ikke følt at ting har klaffet på en stund, og for hver gang noe sånt skjer, kjenner jeg at det bygger seg noe opp i meg, og det kommer snart til å få utløp i hoppbakken. Det går en f … i meg, sier Lundby til NTB.

Hun sier at hun skal bruke den siste motgangen til å slå tilbake når det gjelder som mest.

– En forbannet Maren trenger ikke å være noe dumt. Det bobler litt her nå, sier Lundby.

Silje Opseth og Thea Minyan Bjørseth fikk heller ikke skiene torsdag, men var med under fredagens trening. Det er usikkert om det også gjaldt for Anna Odine Strøm.

Eirin Maria Kvandal var den eneste av de norske hopperne som kom til Østerrike med ski og utstyr på plass. Kvandal er klar for kvalifisering og renn senere fredag.