Virusbølge kan skape legemangel under Tokyo-OL

NTB

OL-arrangørene i Tokyo trenger flere tusen frivillige leger til de utsatte sommerlekene om bare noen måneder. – Umulig, sier lederen for legeforeningen i byen.

Japan, og spesielt hovedstaden Tokyo, har vært hardt rammet av koronapandemien den siste tiden. Helsevesenet i områder er under press. Om få måneder skal det avholdes olympiske sommerleker.

Arrangørene har lagt opp til at opp mot 3500 frivillige leger og annet medisinsk personell skal være med å bidra under lekene. Det varsler direktøren for legenforeningen Tokyo Medical Association, Satoru Arai, at kan bli svært vanskelig.

– Faktisk er det umulig, sier han.

Arai sier at med tanke på at hovedstaden i øyeblikket er hardt rammet av korona, vil ikke legene ta seg fri fra overfylte sykehus for å bidra under lekene.

I flere områder av Japan, blant dem Tokyo, har det vært unntakstilstand etter at en ny smittetopp ble nådd tidlig i januar. Man nærmer seg 400.000 smittede i landet, og 6000 mennesker er døde.

Arai sier at leger som har sagt at de tidligere kunne tenke seg å være frivillige under lekene, nå har sagt nei ettersom de syke trenger dem mer.

Han mener at man heller ikke kan presse leger til å prioritere sommerlekene.

Japan har vært sent ute med å begynne på vaksinering. Statsministeren i Japan, Yoshihide Suga, sa på en pressekonferanse tidligere i uken at regjeringen håper å starte med å rulle ut vaksiner i midten av februar, som er et par ukere tidligere enn deres første mål.

OL i Tokyo skal etter planen begynne 23. juli.