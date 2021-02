Nytt hjemmesjokk for Liverpool

Steven Alzate (t.h.) sender Brighton i ledelsen mot Liverpool. Foto: Clive Brunskill / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Liverpool er ikke friskmeldt etter to solide borteseirer. Onsdag snublet rødtrøyene igjen for et bunnlag på Anfield i Brightons overraskende 1-0-seier.