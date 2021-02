Start-spiller beklager brudd på karanteneregler: – Jeg misforsto

NTB

Start-angriper Adeleke Akinyemi står fram og unnskylder at han som coronasmittet brukte styrkerommet på klubbens stadion.

I slutten av januar ble det kjent at Kristiansand kommune hadde anmeldt en Start-spiller for brudd på de nasjonale karantenereglene. Den gang ville ikke klubben si hvem det gjaldt.

Onsdag kveld valgte Start å gå ut med navnet på sine nettsider. Samtidig la Start ved en uttalelse fra Akinyemi.

– Jeg beklager at jeg brøt karantenereglene for å trene i en periode der jeg skulle sitte i karantene. Jeg misforsto gjeldende regler og mottatt informasjon, og det må jeg ta ansvar for. Jeg handlet i god tro og tenkte dessverre ikke over hvilke konsekvenser dette kunne få for meg selv og andre. Det er jeg veldig lei meg for, sier 22-åringen.

– En påminnelse om det ansvaret vi alle har



Nigerianeren beklager også at klubben og lagkamerater ble satt i en vanskelig situasjon. Ingen av Akinyemis nærkontakter på Starts hjemmearena har fått påvist smitte.

– Dette var en uheldig sak, og noe vi har sett veldig alvorlig på. Vi har vært veldig nøye med å følge de gjeldende protokoller og retningslinjer gjennom hele coronaperioden, men dette er en påminnelse om det ansvaret vi alle har i denne tiden, sier Starts daglig leder Christopher MacConnacher.