Joshua King skal spille for Everton i Premier League denne sesongen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Joshua King gjør som landsmannen Martin Ødegaard og skal bære draktnummer 11 i Premier League denne sesongen.

Det bekreftes på Evertons twitterkonto.

King skal ikke være under noen karantenebestemmelser og skal kunne gå rett inn i Evertons tropp borte mot Leeds onsdag kveld.

Den norske landslagsprofilen signerte for Everton sent mandag.

– Det var en sjanse jeg måtte gripe, sier King til Dagbladet.

Han legger videre til at Everton-manager Carlo Ancelotti har gitt gode signaler ved å ha han med i planene sine, og at han gleder seg over å være tilbake i Premier League.

King omtaler Everton som en stor klubb han hadde håpet å en gang spille for.