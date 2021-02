VM ryker for finsk langrennsstjerne etter mystisk brudd

Kerttu Niskanen mister VM. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Les mer Lukk

NTB

Sesongen er over for den finske langrennsprofilen Kerttu Niskanen. Hun har fått påvist et brudd i foten ingen vet hvordan oppsto.