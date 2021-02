Besseberg risikerer straff fra fire hold

Anders Besseberg etterforskes for korrupsjon, svindel og brudd på dopingbestemmelsene. I alt kan han straffeforfølges av fire instanser i to land. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Fire ulike instanser i Norge og Østerrike vurderer om de vil straffe den korrupsjonssiktede tidligere IBU-presidenten Anders Besseberg, skriver VG.

Besseberg er i hardt vær etter at en uavhengig granskingsrapport i forrige uke anklaget ham for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. Herunder kobles han blant annet til prostituerte, dyre gaver og gratis jaktturer.

74-åringen har ikke kommentert rapporten, men nekter for korrupsjon via sin østerrikske advokat Norbert Wess.

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, verken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU», uttalte Wess til TV 2 i forrige uke.

Besseberg etterforskes av politiet i både Norge og Østerrike, der Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har sitt hovedkontor. I alt er det fire instanser som vurderer å straffe Besseberg:

* Norsk politi har siktet Besseberg for grov korrupsjon. Økokrim etterforsker saken.

* Østerriksk politi etterforsker ham for svindel og brudd på dopingbestemmelsene.

* IBUs integritetsenhet (BIU) går gjennom bevismaterialet i saken og vurderer om den skal ta ut en tiltale.

* Norges idrettsforbund vurderer om forholdene i saken gir grunnlag for å bringe den inn for idrettens domsutvalg. Saken skal diskuteres på et toppmøte i NIF tirsdag.