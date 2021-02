Hovland endte på delt andreplass i California

NTB

Viktor Hovland kjempet om seieren på avslutningsrunden av PGA-turneringen i La Jolla i California, men tre bogeyer på fire hull ødela vinnersjansene.

23 år gamle Hovland åpnet trygt og godt med tre par på de tre første før han slo et spektakulært innspill på det fjerde hullet og enkelt kunne sette birdien. Det ble også par på det femte hullet.

Nordmannens gode spill gjorde at han var på delt andreplass med fire andre spillere etter at han er igjennom de fem første hullene for dagen. Etter birdie på både hull seks og sju var Hovland oppe på andreplass alene. Den plassen holdt han med par på hull åtte.

Birdie på hull ni førte Hovland opp i delt ledelse med amerikaneren Patrick Reed, men etter par på både 10, 11 og 12 var han nede på andreplass igjen, men fortsatt bare ett slag bak Reed etter minus fire for dagen.

Tre bogeyer på fire hull

Hovland leverte også stabilt spill med par på hull 13, men på hull 14 ble det dagens første bogey for det norske golfhåpet. Han trengte også ett slag ekstra for å fullføre hull 15 og 17 og avstanden til ledende Reed økte.

– Jeg fikk en veldig bra start og det så ut som jeg skulle ha en god sjanse. Men det ble litt stang-ut på siste ni og et par feil som kostet veldig mye. Det var en veldig kjip avslutning selvfølgelig, men jeg føler at spillet er ganske bra, så det er bare å fortsette å kjøre på, sa Hovland til Eurosport etter runden.

Det ble dermed en kamp om andreplassen for Hovland. Par på hull 16 og på sistehullet gjorde at han endte på andreplass i turneringen, en plass han deler med fire andre spillere.

3,9 millioner i premiepenger

Den delte andreplassen gir ham om lag 3,9 millioner norske kroner i premiepenger, ned fra drøyt 7 millioner en andreplass alene ville gitt, skriver VG.

Patrick Reed vant turneringen klart med fem slag ned til Hovland og de andre på andreplass.

Hovland har tidvis storspilt i turneringen og lå alene i tet før de avsluttende rundene. Han fullførte sisterunden med 71 slag, ett slag under par.

– Jeg synes det er kult at jeg kan ha en sjanse til å vinne en så stor turnering når fredagsrunden var rimelig feilfri, men på de tre andre rundene var forbedringspotensialet stort. Det er kult at jeg føler at jeg kan holde et stabilt høyt nivå, sier Hovland.

Andreplassen i San Diego Hovlands tredje plassering blant topp tre siden desember.