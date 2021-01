Barkleys hodestøt ga Villa-seier – VAR-drama på tampen

Ross Barkley scoret for Aston Villa. Foto: Gareth Fuller/Pool via AP / NTB

NTB

Ross Barkley brukte hodet og stanget inn kampens eneste mål da Aston Villa slo Southampton 1-0 i Premier League lørdag.

Seieren var Villas tiende i ligaen denne sesongen og løftet laget til åttendeplass på tabellen. Southampton ligger tre plasser lenger ned.

Lørdag kunne poengene fort blitt værende igjen på St. Marys dersom hjemmelaget hadde vært mer skarpe foran mål.

Det var blant annet smått utrolig at ikke utligningen kom da Southampton fikk en trippelsjanse fem minutter før full tid. Kanonaden endte imidlertid med at gjestene fikk ryddet unna.

På overtid fikk Southampton i tillegg et mål marginalt annullert for offside etter VAR-sjekk. Danny Ings trodde han hadde utliknet, men dommerne i VAR-rommet kom til at spissen var plassert i en hårfin offsideposisjon.

Tidligere i kampen så i tillegg Villa-forsvarer Matty Cash ut til å handse i eget felt, men VAR-sjekken gikk også da i gjestenes favør.

Dermed ble det Ross Barkleys scoring fire minutter før pause som ble avgjørende. Jack Grealish slo et strålende innlegg fra venstre, og inne foran mål sendte Barkley ballen vakkert i hjørnet med hodet.

Villa kom også til et par andre målsjanser, men det var i første rekke i motsatt ende av banen at det periodevis var svært hektisk. Aston Villa-keeper Emiliano Martínez vartet opp med flere praktredninger som bidro sterkt til å berge seieren.