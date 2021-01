Granerud slo tilbake etter Lahti-fallet – vant foran Tande i Willingen

NTB

Seks dager etter at et fall fratok Halvor Egner Granerud seieren i Lahti, slo han til og vant verdenscuprennet i Willingen 8,9 poeng foran Daniel-André Tande.

Seieren er Graneruds sjuende for sesongen. Den kunne kommet i Finland forrige helg, men da førte et fall til at han ble nummer fire, mens Robert Johansson vant.

Det var særlig i andrehoppet Granerud leverte lørdag. Før finaleomgangen skilte kun 0,4 poeng ned til Tande, men til tross for at Tande økte til de bak i hopp nummer to, var Granerud i egen klasse.

Polske Kamil Stoch tok den siste pallplassen, 13,3 poeng bak. Marius Lindvik endte på 6.-plass.

Lørdagens renn var del av turneringen Willingen Six, der både kvalifiserings- og konkurransehopp regnes med. Granerud leder 12,6 poeng foran Tande.