NTB

Blir et fransk søskenpar de første kvinnene som dømmer en herrefinale i håndball-VM? Julie og Charlotte Bonaventura er med for fullt i kampen.

Etter at Frankrike tapte semifinalen 26-32 mot Sverige, er Bonaventura-jentene høyaktuelle for å få gulloppgjøret. Det meste tyder på at det står mellom dem og kroatene Boris Milosevic og Matija Gubica.

Dommeruttaket offentliggjøres søndag formiddag. Det internasjonale håndballforbundet (IHF) kan skyte PR-blink om det velger Bonaventura som kampledere.

De er nemlig uaktuelle for bronsekampen der Frankrike spiller.

Alene

De franske tvillingene er eneste kvinnepar i Egypt-VM. De har slått seg opp og tatt rekord på rekord. Blant annet ble de første kvinner til å dømme en OL-finale i håndball. Det var da Norge slo Montenegro i London-lekene i 2012.

– Vi behandler alle spillere likt selv om det er Nikola Karabatic eller Mikkel Hansen. Vi har vist at dersom man kommer til det høyeste nivået i Frankrike, er det ikke fordi vi er kvinner, men fordi vi er gode nok, sier tvillingene i et intervju med olympicchannel.com.

– Vi føler at spillere ikke bryr seg om de har kvinnelige eller mannlige dommere. De vil bare ha topp dommere.

Forbilde

Franske Stéphanie Frappart ble første kvinne til å lede en stor Uefa-kamp i fotball for menn. Hun gjorde det i supercupen mellom Liverpool og Chelsea i 2019.

– Hun er kvinne, men også en toppdommer, sier Julie Bonaventura.

– Vi har jobbet oss fram steg for steg, men det er «crazy» at vi er der vi er. Vi er som UFO-er. Vi kom fra ingen steder. Ingen andre i familien visste hva håndball var, sa de i et intervjue med EHF for et par år siden.

Det franske paret har allerede dømt Sverige en gang i VM.

Hva de selv tror om sjansen til å få finalen, er ikke mulig å få vite. Alle VM-dommerne har forbud mot å uttale seg så lenge mesterskapet pågår i Egypt.