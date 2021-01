God start for Hovland i California – blytungt for Ventura

Viktor Hovland fikk en god start på fredagens rund av PGA-turneringen i California. Foto: Jared C. Tilton/ Getty Images / AFP / NTB

NTB

Viktor Hovland er fire slag under per etter ni hull på andre dag av PGA-turneringen i California. For Kristoffer Ventura kunne runden knapt startet verre.