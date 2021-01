NRK-kommentatorer må bli hjemme fra ski-VM

Jann Post og Torgeir Bjørn i Toblach under Tour de Ski. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

NRK-profilene Jann Post og Torgeir Bjørn skal kommentere ski-VM i Oberstdorf hjemmefra. Karantenereglene er en av årsakene til at duoen blir i Norge.

– Vi får gjøre det beste ut av det, men det blir vrient når du ikke er til stede og ikke har tilgang til løpere, trenere og støtteapparat fra alle nasjonene og heller ikke kan teste løypene. Det blir en helt annen opplevelse, sier Bjørn til VG.

Mesterskapet starter 23. februar og varer til 7. mars.

Sportssjef i NRK Egil Sundvor opplyser at de to etter planen skal dekke Holmenkollen-rennene etter VM. Det starter fem dager etter siste dag i VM i mars, og dermed blir karantenereglene en utfordring for duoen.

– Vi ønsker ikke å være en belastning for de landene vi besøker nå i forbindelse med VM, enten det nå er i Cortina (alpint) eller Pokljuka (skiskyting). Jann og Torgeir kommenterer like godt hjemmefra, og slik koronapandemien er nå, føler vi oss sikrere hvis de er hjemme, sier Sundvor.