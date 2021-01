Offisielt: Thomas Tuchel tar over Chelsea

NTB

Thomas Tuchel (47) blir den 15. manageren i Chelsea siden oljemilliardæren Roman Abramovitsj kjøpte klubben i 2003.

Den tidligere Paris Saint-Germain-treneren tar over Chelsea-skuta etter at Frank Lampard fikk sparken mandag. Det bekrefter London-klubben tirsdag på sitt nettsted. Tuchel har signert en kontrakt på 18 måneder.

Tyskeren følger i fotsporene til flere markante forgjengere, blant dem José Mourinho og Carlo Ancelotti. Abramovitsj har vist liten tålmodighet med tanke på tid og resultater for den som sitter i sjefsstolen i klubben. Sistemann ut dørene på Stamford Bridge, Frank Lampard, hadde jobben kun i 18 måneder.

Abramovitsj ga en ytterst sjelden offentlig uttalelse etter at sparkingen var klar.

– Dette var en veldig vanskelig avgjørelse for klubben. Spesielt fordi jeg hadde et strålende forhold til Frank og jeg har stor respekt for ham. Han er mann med stor integritet og arbeidsmoral, sa Abramovich i en uttalelse fra klubben.