Kontrollert hjemmeseier for Juventus

Arthur åpnet målkontoen for Juventus hjemme mot Bologna søndag. Foto: Fabio Ferrari, LaPresse via AP / NTB

NTB

Cristiano Ronaldo og Juventus slo tilbake etter tapet for Inter i forrige runde og vant enkelt 2-0 over Bologna i Serie A søndag.

De ni siste årenes seriemester har ikke vært like dominerende som vanlig i italiensk fotball. Med seier over Bologna klatret Juve iallfall fra en skuffende 7.-plass til 5.-plass og meldte seg for alvor på kampen om ligagullet igjen.

Allerede etter 15 minutter danset Cristiano Ronaldo seg innover i banen og fant Arthur 30 meter fra Bologna-buret. Den tidligere Barcelona-spilleren tok et par touch og fyrte av en suser via en Bologna-forsvarer og i mål.

Halvveis ut i 2. omgang raget Weston McKennie høyest på et hjørnespark fra Juan Cuadrado og doblet Juventus-ledelsen med pannebrasken.

Juventus er sju poeng bak ligaleder Milan, med én kamp mindre spilt. Laget er nå foran Napoli, som tapte 1-3 for Hellas Verona.

Morten Thorsby og hans Sampdoria vant 2-0 borte mot nestjumbo Parma med mål av Maya Yoshida og Keita Baldé. Thorsby spilte hele kampen, mens Kristoffer Askildsen var ubenyttet reserve.

Sampdoria er på 10.-plass.