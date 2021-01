Fire EM-topper flørter med VM-fiasko: Norge kan havne i dårlig selskap

NTB

Fire av de fem beste lagene fra håndball-EM i fjor risikerer å ryke ut av VM før cupspillet tar til. Kroatia, Norge og Slovenia lever svært farlig.

Bare EM-vinner Spania er sikret avansement til kvartfinalen av de fire toppene fra mesterskapet for et år siden. Der ble det norsk bronse etter seier mot Slovenia i kampen om tredjeplassen. Spania slo Kroatia i finalen.

Tyskland ble nummer fem, men er ute av VM allerede.

– Vi er i en drittposisjon. Det må vi være ærlige å si, sa Norges Sander Sagosen til NTB fredag.

Dette er stillingen i de fire hovedrunden-gruppene:

1: Ungarn og Spania klare for kvartfinale. Disse lagene møtes mandag. Da vil de vite hvilke lag fra Norges gruppe som venter i første fase av cupspillet.

Norges motstander i OL-kvalifiseringen, Brasil, blir trolig nummer fem i puljen.

2: Danmark er gruppevinner uansett resultatet mot Kroatia mandag. Argentina trenger bare ett poeng mot Qatar for å følge med danskene til kvartfinalen.

Kroatene risikerer å havne på fjerdeplass i gruppen og få sin svakeste VM-plassering noen gang. Kroatia har ikke vært dårligere enn nummer seks siden 2001-mesterskapet.

3: Frankrike ligger best an og går garantert videre selv med et tap på opptil seks mål mot Portugal. Norge må ende på minst samme poengsum som Portugal for å få være med videre i VM.

Franskmennene kan bli slått om de taper med sju mål eller mer. Norge spiller mot Island i sin siste hovedrundekamp søndag.

4: Fire lag kan gå videre før kampene søndag: Egypt, Sverige, Russland og Slovenia. Nordmannen Glenn Solberg trener svenskene. De er sikret kvartfinale med ett poeng eller mer mot russerne.