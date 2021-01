Johaug strålte til seier – norsk storeslem i verdenscupcomebacket

Therese Johaug jubler for seier i det norske verdenscupcomebacket i Lahti. Foto: Markku Ulander / NTB

NTB

Therese Johaug vant klart lørdagens skiathlon i Lahti. Hun fikk med seg to lagvenninner på pallen i norsk langrenns første verdenscuprenn på snaut to måneder.

Det ble aldri en seierskamp på 15-kilometeren med skibytte. Johaug tok tak fra start, la seg i front, og etter ni minutter hadde hun ristet av seg sine siste rivaler i sporet.

Hun slo Helene Marie Fossesholm med 28,1 sekunder. Deretter fulgte Heidi Weng på tredjeplass.

– Dette bekrefter at de rennene hjemme i Norge var veldig, veldig bra, og at jeg er der jeg skal være før VM, sa Johaug til TV 2 etter seieren.

Det ble en spurt om de to siste pallplassene, og der var de norske sterkest og la seg inn foran Ebba Andersson og Jessica Diggins.

– Det er så gøy å være tilbake i verdenscupen. Formen min har vært veldig god den siste uken, sa Johaug i et FIS-intervju vist på NRK.

Gjennombrudd

Fossesholm kunne glede seg over sin første «ordentlige» pallplass i verdenscupen. Fra før hadde hun en 2.-plass i ren etappetid fra minitouren i Ruka. Lørdag kom det som mange omtaler som 19-åringens store internasjonale gjennombrudd.

Hun la bakpå på den klassiske delen, men hentet seg inn igjen med skøyteski på beina.

– Jeg tenkte at jeg skulle ta igjen Ebba og Jessie, men skulle ikke gjøre det på et jafs. Da jeg kom på sisterunden, «gunnet» jeg litt ekstra rundt den siste svingen. Det holdt det akkurat, sa Fossesholm til NRK og kom med et nytt ordtak:

– Jeg måtte bare bite i det sure beinet og gå til maks.

77. seier

Johaug vant begge distanserennene under verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november. Siden sto norsk langrenn over to verdenscuphelger (Davos og Dresden) før jul, og på nyåret gikk hele Tour de Ski uten norske løpere. Koronasituasjonen i Europa lå bak avgjørelsen.

Lørdag var landslaget endelig tilbake på den internasjonale scenen, og igjen skjedde det i de finske skoger.

Johaug står med 77. individuelle verdenscupseirer.

Massefall

Inn til skibyttet ledet Johaug med 13,3 sekunder på russiske Natalja Neprjajeva, mens Fossesholm var nærmeste norske på 5.-plass. Hun var da bak med 23,4 sekunder.

Johaug hadde full kontroll og fikk større luke på skøytedelen.

Anne Kjersti Kalvå på 10.-plass ble fjerde best av de norske, mens tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng ble nummer 14 og 15.

Et massefall ga tidlig drama i lørdagens renn. Flere ble felt da en løper havnet på innerski og falt. Ingen av de norske var involvert.

Søndag står stafett på programmet. Mot slutten av neste uke hopper verdenscupen over til svenske Falun.