Idrettspresidenten aller mest bekymret for voksne breddeutøvere

Idrettspresident Berit Kjøll håper det snart vil være mulig for de over 20 år å drive idrett igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

I jungelen av tiltak som rammer idretten, har idrettspresident Berit Kjøll sine tanker først og fremst hos de voksne utøverne innen breddeidretten.

Denne uken har idretten fått mange beskjeder om innstramninger og lettelser i smitteverntiltakene.

* Stans i all seriespill innen åtte lagidretter i to uker

* Åpning for trening utendørs for ungdom under 20 år

* Ingen konkurranser for de unge verken innendørs eller utendørs

* Fortsatt stans i all breddeidrett for personer over 20 år

* Utvidet unntak i karantenebestemmelsene for toppidretten for å kunne arrangere verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting i Norge

* Fortsatt generelt unntak fra karantenebestemmelsene for internasjonale kamper i fotball og håndball

Skal klare to uker

Berit Kjøll sier at det «skurrer» veldig ikke å få lov til å arrangere konkurranser for de yngste utendørs.

– Vi skal klare dette i to uker, men vi må få lov å holde på med konkurranser utendørs, sier Kjøll til NTB.

Men det er én gruppe idrettspresidenten er enda mer opptatt av:

– Det er alle de over 20 år i breddeidretten som i ti måneder ikke har kunnet ta del i sin idrett og sitt fellesskap, sier hun.

Psykisk helse

Bekymringen gjelder flere sider av denne nedstengningen.

– Hva betyr dette for frafall og for den enkeltes psykiske helse? Jeg håper inderlig at vi gjennom de krafttakene vi tar nå kommer mer eller mindre tilbake til normalen, sier Kjøll.

Kjøll understreker at hun er klar over at myndighetene står i vanskelige valg når de skal beslutte hva som skal åpnes opp og stenges ned.

– Jeg har stor respekt for det.