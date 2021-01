Guldvog: Klokt med ny vurdering av verdenscup-ja

Helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferanse hos Helsedirektoratet i forbindelse med at den britiske virusvarianten er påvist i Nordre Follo

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener smitteutbruddet i Nordre Follo gjør det naturlig med en ny vurdering av regjeringens åpning for verdenscuprenn i Norge.

– Ja, men kanskje ikke i dag, svarer Guldvog på spørsmål om det nye smitteutbruddet i Follo bør føre til en ny vurdering.

Regjeringen ga fredag et «betinget» ja til å kunne gi unntak fra karantenebestemmelsene for å få arrangert en rekke verdenscuprenn i ulike skiøvelser i Norge i februar og mars.

Dette skjedde mot Helsedirektoratets anbefaling.

Mens idretten var glad og ydmyk, reagerte Oslos byrådsleder Raymond Johansen med å kalle det «galskap» og flagget at han og byrådet vil vurdere å stoppe for eksempel verdenscuprennene i under Holmenkollen Skifestival i mars.

Like etter at kulturminister Abid Raja (V) hadde holdt sin pressekonferanse og gitt sitt klarsignal, kom nyheten om utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo.

Forstår reaksjon

Fredag ettermiddag rykket helseminister Bent Høie (H) ut med en understreking av at både regjeringen og lokale myndigheter «når som helst» kan avlyse verdenscuparrangementene.

– Jeg forstår at mange reagerer på at regjeringen har gitt en betinget godkjenning for World Cup samme dag som det ble kjent at den engelske koronamutasjonen ble påvist i et utbrudd i Nordre Follo, skriver Høie i en pressemelding.

Han viser til at da regjeringen tok beslutningen var den ikke kjent med dette utbruddet.

– Men vi var kjent med risikoen for denne typen utbrudd. Det er også årsaken til at regjeringen har svært klare med forbehold om smittesituasjonen, og med et krav til idretten om at de må søke vertskommunene om tillatelse, sier helse- og omsorgsministeren.

Kan avlyse «når som helst»

Både Høie og Raja sier at fredag var siste frist for idretten til å få beskjed om de kunne gå videre med planene om verdenscuprenn. Det var blant annet av hensyn til verdenscuprennene i hopp og kombinert på Lillehammer 12. til 14. februar.

Men Høie understreker samtidig at lokale myndigheter, sammen med regjeringen, har siste ordet. Det kan komme avlysninger tett på arrangementene.

– Dersom for eksempel Oslo kommune mener det ikke er forsvarlig å ha arrangementer i Holmenkollen i midten av mars, kan byrådet når som helst bestemme det, skriver Høie.