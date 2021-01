Byrådslederen vil vurdere å stanse Kollen-renn: – Galskap

– Har ikke regjeringen lært noe på et år? Også i fjor, da viruset var nettopp var kommet til Norge, åpnet regjeringen for verdenscup i Holmenkollen mot råd og ønsker fra Oslo kommune, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller regjeringens beslutning om å innvilge karanteneunntak for verdenscupen på ski for galskap.

Overfor NTB slår han fast at det kan bli aktuelt å stoppe verdenscuprennene i nordiske grener og skiskyting i Holmenkollen.

Fredag kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) at regjeringen gir unntak fra karantene- og innreisereglementet for vinterens verdenscuprenn på ski på norsk jord.

Beslutningen går imot fagmyndighetenes anbefaling. Helsedirektoratet mener at unntaket idretten så langt har hatt, bør inndras.

Regjeringen gir grønt lys, men stiller samtidig klare krav og tar forbehold om at unntaket kan bli inndratt. Smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet vil blant annet bli vurdert.

– En svært uønsket situasjon

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Kulturministeren var også klar på at lokale myndigheter kan gjøre sine egne vurderinger og sette ned foten. Den muligheten avviser ikke Oslos byrådsleder å benytte for verdenscuprennene i nordiske grener og skiskyting i Holmenkollen i mars.

– Vi vil selvsagt vurdere å stoppe hele arrangementet, men vil først ha dialog med arrangøren. Det handler ikke bare om selve arrangementet og utøvere som kommer fra utlandet, men faren for at publikum trosser rådene og møter opp i området rundt løypa. Det vil være en svært uønsket situasjon, så vi må selvsagt vurdere å avlyse fra kommunens side, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen til NTB.

2020-kopi

Han er svært kritisk til beslutningen som er tatt av regjeringen.

– Samme dag som vi har stor bekymring rundt det nye muterte viruset, går regjeringen på tvers av signaler fra Helsedirektoratet og Oslo kommune og åpner opp for verdenscup i Norge. Dette reagerer jeg kraftig på, sier han.

De nevnte verdenscuprennene i langrenn og skiskyting i Holmenkollen er blant arrangementene som sto i fare dersom idrettens karanteneunntak hadde blitt inndratt.

– Har ikke regjeringen lært noe på et år?

– Det er galskap at regjeringen åpner for verdenscup i Norge nå, mener byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), som truer med å avlyse arrangementet.

Nå er det inntil videre grønt lys for å arrangere.

– Regjeringens beslutning innebærer at de åpner opp for en rekke konkurranser i Holmenkollen mot Oslo kommunes ønsker og anbefalinger. Det vil sette oss i en krevende situasjon, og vi må vurdere å stenge kollektivtransporten til Holmenkollen, og områder i Marka for innbyggerne våre, sier Johansen.

Han mener beslutningen som nå er tatt er en kopi av fjoråret.

– Har ikke regjeringen lært noe på et år? Også i fjor, da viruset var nettopp var kommet til Norge, åpnet regjeringen for verdenscup i Holmenkollen mot råd og ønsker fra Oslo kommune, sier byrådslederen.

– Nye og muterte varianter av viruset brer om seg i verden, og har kommet til Norge. Vi er i en krevende og usikker situasjon nå, og vi bør ikke ta noen sjanser. Nå må fokus være å unngå smittespredning og belastning av helsetjenesten, og ikke utsette befolkningen for unødig risiko. Derfor synes jeg det er galskap at regjeringen åpner for verdenscup i Norge nå, tilføyer han.

Glede i Kollen

Det er planlagt verdenscuprenn i nordiske grener i Holmenkollen fra 12. til 14. mars. Påfølgende uke, fra 18. til 21. mars, skal verdens beste skiskyttere konkurrere i anlegget.

I fjor ble Kollen-rennene i nordiske grener gjennomført, mens verdenscuprennene i skiskyting måtte avlyses.

Stefan Marx, sjef for Holmenkollen Skifestival, er glad for fredagens melding om at årets arrangement ser ut til å kunne kan gjennomføres som planlagt.

– Dette var absolutt en god nyhet. Vi gleder oss til å gjennomføre arrangementene, selv om det er synd at dette må skje uten tilskuere, sier han til NTB.

Marx sier at de skal være forberedt til å ta imot utøverne.

– Vi har ikke snakket om annet enn smittevern i flere måneder, og vi er vårt ansvar bevisst. Vi skal sørge for trygge arrangement for utøverne og samtlige involverte, samt befolkningen rundt, sier Marx til NTB.