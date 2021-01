Regjeringen sier ja til karanteneunntak for verdenscup på ski – går mot fagmyndighetene

NTB

Regjeringen gir unntak fra karantenebestemmelsene i forbindelse med verdenscuparrangementer på ski i Norge. Det er mot fagmyndighetenes klare anbefaling.

Det offentliggjorde kulturminister Abid Raja (V) da han fredag møtte pressen for å informere om regjeringens beslutning i saken.

I forkant var det kjent at Helsedirektoratet anbefalte å si nei til karanteneunntak for de aktuelle verdenscuprennene i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting. Stor bekymring knyttet til risikoen for importsmitte lå til grunn for rådet.

Regjeringen velger en annen angrepsvinkel.

– Regjeringen er positiv til å holde verdenscup i nordiske grener, alpint og skiskyting, forutsatt at smittesituasjonen tillater det, sa kulturminister Raja.

Må godkjennes

Han understreket samtidig at situasjonen kan endre seg dersom for eksempel smittesituasjonen endrer seg.

– Det innebærer at det er klare krav til dette, og vi tar et klart forbehold om at unntaket kan trekkes tilbake, sa statsråden.

Ved siden av å vurdere smittesituasjonen i tiden som kommer, må også de omfattende smittevernprotokollene for de ulike arrangementene vurderes som tilfredsstillende av helsemyndighetene.

Gjennomføring av arrangementene forutsetter også at de aktuelle kommunene der rennene skal avholdes gir sin godkjennelse.

– At det er mulig å gjennomføre dette, handler også om at det er individuelle utendørsidretter med lavere risiko for smitte, sa kulturministeren.

De første rennene i Norge blir verdenscuprennene i kvinnehopp og kombinert på Lillehammer midt i neste måned. Det arrangementet kaller Raja «en prøvestein for skiforbundet og idretten».

Søkt om unntak

Idretten har søkt om unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften for å kunne arrangere verdenscuprenn de kommende månedene. Denne søknaden har vært til vurdering hos helsemyndighetene den siste tiden.

Skipresident Erik Røste er glad for torsdagens beslutning i regjeringen.

– Vi er sikre på at vi skal kunne gjennomføre dette på en god og trygg måte. Da vi utsatte rennene på Lillehammer (før jul), følte vi oss ikke klare. Det gjør vi nå, sa han.

Alpinrennene i Kvitfjell, Raw Air-turneringen i hopp og verdenscuprennene i langrenn i Holmenkollen er blant arrangementene som sto i fare dersom regjeringen ikke hadde gitt unntak.

Slik situasjonen er i dag, kreves det sju dagers karantene ved innreise til Norge dersom det kan vises til en negativ coronatest. Det ville gjort det svært komplisert for både norske og utenlandske utøvere å skulle delta i de nevnte rennene dersom et unntak ikke hadde kommet.