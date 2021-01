Frostskadd Norgren: – Vet ikke når jeg kan gå langrenn igjen

NTB

Langløpsstjernen Britta Johansson Norgren pådro seg så stygge frostskader i La Diagonela sist helg at hun er usikker på når hun kan starte i renn igjen.

Langløpet i Sveits ble gjennomført til tross for at det ble målt minus 28 grader på det kaldeste ute i løypa under rennet.

Norgren har lagt ut bilder av føttene sine på sosiale medier. De har stygge frostskader. Hun skriver i en tekstmelding til Aftonbladet at hun ikke vet når hun kan konkurrere igjen.

På sin instagramkonto skriver Norgren at hun har vært i kontakt med leger som sier at det kan ta fra tre til seks uker før hun er bra igjen.

Tå i fare

I hvert fall er det helt sikkert at hun ikke kan starte i Ski Classic-rennet i Toblach til helgen.

Norgren var langt fra den eneste som fikk problemer etter rennet. Svensken Michael Eklöf har sagt at han kanskje mister en tå som følge av forfrysningen han pådro seg.

Norske Andreas Nygaard ble nummer to i rennet i Sveits, men merket etter målgang at det var noe som var galt. Han ble innlagt på sykehus og måtte operere og bandasjere flere av fingrene.

Kritikk

Medisinstudenten Nygaard skriver på sin egen Instagram-konto at skadene var selvforskyldt. Hanskene hans skal ha blitt våte før start.

Enkelte har tatt til ordet for at arrangøren burde ta selvkritikk for å ha sendt ut løperne i for streng kulde.

TV 2-ekspert Petter Skinstad er en av dem som har sagt at rennet burde ha vært utsatt en time eller to, mens rutinerte Anders Aukland er blant dem som mener at løperne som ble frostskadd bør skylde seg selv fordi de startet rennet får dårlig kledd.