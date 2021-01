To nye tilfeller positive i Australian Open

Norges tennis håp Casper Ruud er fortsatt i karantene foran Australian Open i tennis. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Antallet positive utøvere i forbindelse Australian Open i tennis har steget til ti etter at ytterligere to spillere har testet positivt for koronaviruset.