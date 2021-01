Tiger Woods ryggoperert – dropper to turneringer

Tiger Woods er blitt ryggoperert igjen og står over minst to PGA-turneringer, men han sier at målet er å komme tilbake til PGA-touren. Foto: Phelan M. Ebenhack, AP / NTB

NTB

Golfstjernen Tiger Woods har gjennomgått en ny ryggoperasjon og dropper to PGA-turneringer, men han lover å skynde seg tilbake til PGA-touren.

45-åringens stiftelse offentliggjorde tirsdag at han nylig gjennomgikk et inngrep for å fjerne et fragment som klemte på en nerve. På Twitter meldte Woods at han ikke spiller turneringene i La Jolla neste uke eller Pacific Palisades i februar, som han opprinnelig var påmeldt til.

– Jeg ser fram til å starte treningen, og målet mitt er å komme tilbake på touren, sier Woods i en uttalelse.

Han fikk smerter etter en oppvisningsturnering i desember.

Woods gjennomgikk fire store ryggoperasjoner i årene 2014 til 2017, og den siste berget karrieren hans. Før den fryktet han at han ikke engang kunne leve et normalt liv.

Woods dominerte golfsporten inntil skader og en sexskandale sporet den av. Han har 110 turneringsseirer som profesjonell, derav 15 majortitler. Den forrige var i US Masters i 2019, altså etter ryggoperasjonene.

Hans 82 PGA-turneringstitler er tangering av rekorden til Sam Snead. Han har ennå ikke gitt opp ambisjonen om å tangere og slå Jack Nicklaus' rekord på 18 majortitler.